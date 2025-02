Pd, Iannone (FdI): «Alfieri rimane agli arresti e Schlein continua a restare in silenzio»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 15 febbraio 2025 15:18:21

"La Cassazione ha respinto il ricorso di Alfieri che pertanto rimane agli arresti. Sarà il processo a dire la verità sulle responsabilità personali, ma su quelle politiche siamo oltre la vergogna già da tempo: l'Ente Provincia e il Comune di Capaccio-Paestum (Salerno) sono sequestrati nelle mani di proconsoli del PD. La Schlein non fa un fiato in maniera diretta, il Commissario Regionale Misiani non va oltre le lavate di faccia e il PD locale addirittura avalla l'atteggiamento di sfida di Alfieri alla magistratura e alle Istituzioni. Se non possono imporre ad Alfieri di dimettersi dovrebbero chiedere le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri Provinciali e Comunali in modo da determinare il ritorno al voto. I cittadini non possono pagare le comodità del PD, il loro assente senso di responsabilità e di etica pubblica. Sono trascorsi quasi cinque mesi dall'arresto di Alfieri e il silenzio della Schlein è diventato assordante." Lo dichiara il Commissario Regionale di Fratelli d'Italia, il Senatore Antonio Iannone.

(Foto: Elly Schlein)