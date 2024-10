Meloni e De Luca: botta e risposta sulla gestione delle risorse della Regione Campania

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 17 ottobre 2024 15:17:17

A Fisciano, in occasione degli 80 anni dell'Università di Salerno, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha commentato con ironia le recenti parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che alla Camera ha criticato l'uso dei fondi regionali per promuovere risultati governativi, definendolo un possibile "danno erariale".

Meloni aveva infatti affermato che "è un danno erariale il fatto che un Presidente di Regione spenda migliaia di euro per comprarsi una pagina di giornale per dirsi da solo quanto è bravo".

"È stata una battuta, diciamo così, amichevole", ha dichiarato De Luca, riferendosi alle osservazioni della premier. "Non aveva molti argomenti, per la verità, il presidente del Consiglio e quindi ha ritenuto di esprimere una critica sul fatto che la Regione Campania ha deciso di pubblicare i dati, cioè di rendere pubblici i risultati del proprio lavoro di governo come prevede la normativa europea. Io le sono grato perché ogni volta che interviene ci fa un sacco di pubblicità gratuita", ha detto. Il governatore ha sostenuto che l'operazione di comunicazione risponde a una necessità di trasparenza e al rispetto delle normative europee, mirate a valorizzare le eccellenze regionali, soprattutto in un momento in cui, con l'autonomia differenziata, il Sud rischia di essere etichettato come inefficiente. "In almeno 50 settori, la Regione Campania è la prima d'Italia, ad esempio nei computer quantistici," ha aggiunto, sottolineando l'impegno nella creazione di una "quantum Valley" finanziata con 100 milioni di euro.

Non si è fatta attendere la risposta della deputata campana di Fratelli d'Italia, Imma Vietri, che ha contestato duramente le affermazioni di De Luca. "Contrariamente a quanto sostiene il governatore, il Presidente Meloni non fa pubblicità gratuita alla Campania: ci pensano i dati a far conoscere i primati negativi della nostra regione," ha dichiarato Vietri in una nota. L'onorevole ha elencato una serie di problematiche attribuite alla gestione decennale di De Luca, dalla sanità ai trasporti, evidenziando come la Campania sia "ultima in Italia per prestazioni sanitarie" secondo i dati Agenas, oltre a essere agli ultimi posti per i livelli essenziali di assistenza, e per la qualità della vita, come evidenziato da uno studio Istat del 2023. Vietri ha concluso con un attacco diretto al governatore, accusandolo di utilizzare i fondi pubblici per promuovere la propria immagine in vista delle prossime elezioni regionali: "Non penso che la normativa europea, come lui sostiene, preveda che vengano utilizzati fondi europei per affiggere manifesti con il logo della Regione contro il Governo nazionale. La Campania merita un'amministrazione regionale più seria e meno sprecona."

(Foto: Governo)