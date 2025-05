Lavoro, Saiello (M5S): «Il supporto del Governo ai più fragili è un fallimento, si introduca Reddito Regionale di Cittadinanza»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 10 maggio 2025 12:33:55

"Questa mattina, in Consiglio regionale, ho incontrato i disoccupati che hanno concluso il percorso previsto dal Supporto per la Formazione e il Lavoro, la misura introdotta dal Governo Meloni in sostituzione del Reddito di Cittadinanza. Un provvedimento fallimentare che, come Movimento 5 Stelle, abbiamo contestato sin dall'inizio. Dopo un anno di corsi, queste persone si ritrovano prive di qualsiasi forma di sostegno e senza reali prospettive occupazionali. Parliamo di cittadini fragili, con patologie o figli a carico: lo Stato non può continuare a ignorarli". Lo dichiara Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, al termine dell'incontro.

"Già in occasione della presentazione della nostra proposta di legge per l'istituzione di un Reddito Regionale di Cittadinanza, avevamo evidenziato tutte le criticità del Supporto per la Formazione e il Lavoro: vincoli stringenti per l'accesso, nessun sostegno fino all'avvio dei progetti formativi, un percorso non orientato all'acquisizione di competenze professionali e un beneficio economico ridotto e limitato. Purtroppo, quanto temevamo si sta puntualmente verificando".

"Chiediamo ancora una volta all'amministrazione regionale di discutere la nostra proposta di legge per un Reddito Regionale di Cittadinanza - conclude Saiello - e di esercitare pressione sul Governo per modificare radicalmente i requisiti del Supporto per la Formazione e il Lavoro, oggi del tutto inadeguati a rispondere alle reali emergenze sociali del Paese".