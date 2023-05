Incidente di Ravello, Coordinamento Costa d’Amalfi FDI «Questo ennesimo incidente mortale conferma l’indifferenza delle istituzioni sulla sicurezza della viabilità»

Inserito da (Admin), lunedì 8 maggio 2023 19:25:34

Con una nota giunta in redazione e firmata congiuntamente dal dirigente locale e referente FDI per Ravello, Gino Schiavo, e dal coordinatore FDI Costa d'Amalfi, Matteo Cobalto, il Coordinamento Costa d'Amalfi di Fratelli d'Italia esprime profondo rammarico per la tragedia avvenuta oggi a Ravello, in località Cigliano, dove ha perso la vita un giovane autista precipitato col suo bus nella scarpata sottostante.

«La tragedia del bus precipitato a Ravello con la perdita di un giovane autista è il triste ed angoscioso segnale di una situazione che da disastrosa diventa addirittura pericolosa per le nostre strade che sono inevitabilmente il nostro quotidiano e la nostra qualità della vita, traversate da ospiti provenienti dal mondo intero.

Questo ennesimo incidente mortale, conferma tristemente la assoluta perpetua indifferenza delle istituzioni riguardo alla sicurezza della viabilità in tutta la costa d'Amalfi, in un tratto già purtroppo noto per simili precedenti, per fortuna senza le stesse conseguenze. Si tratta della negligenza rispetto alla presenza continua di scavi e cantieri, che si susseguono senza coordinamento e criterio, lasciando la carreggiata in una situazione di pericolo per auto e soprattutto motoveicoli. Del resto l'annunciata messa in sicurezza del tratto Ravello-Castiglione, la stessa che ha visto l'odierna tragedia, resta attesa da anni sullo sfondo di una totale indifferenza di Comune, Provincia, Regione che hanno reagito facendo spallucce di fronte all' incomprensibile diniego da parte della Sovrintendenza.

Facciamo appello ai nostri rappresentanti nelle Istituzioni e a tutti i Sindaci dei comuni costieri, non di meno ai cittadini tutti perché ci sia condivisa emergenza nel cercare la risoluzione attraverso più provvedimenti concreti al fine di scongiurare ennesime annunciate tragedie.

Ai familiari della giovane vittima giunga forte la nostra vicinanza e il più sentito cordoglio».