Il Consiglio comunale di Minori si prepara a riconoscere simbolicamente lo Stato di Palestina

Inserito da (Admin), domenica 3 agosto 2025 08:26:15

Un gesto simbolico ma dal forte valore politico e morale: il Comune di Minori si prepara a riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. L'iniziativa, proposta dall'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Reale, sarà portata in discussione durante il prossimo Consiglio Comunale, in programma per lunedì 4 agosto 2025.

«Come amministratori locali - ha dichiarato il primo cittadino - sentiamo il dovere di far sentire la nostra voce, e la voce della nostra Comunità, anche quando si tratta di temi così delicati. Riconoscere simbolicamente lo Stato di Palestina è un segno di vicinanza umana e politica verso un popolo che da anni vive in condizioni drammatiche».

Pur privo di effetti concreti sul piano internazionale, il gesto rappresenta una presa di posizione chiara: esprimere solidarietà al popolo palestinese e sostegno al diritto all'autodeterminazione, alla pace e alla giustizia.

L'amministrazione ha inoltre voluto accogliere le istanze provenienti dal territorio, dando ascolto alle numerose associazioni locali, e in particolare all'ANPI, che negli ultimi mesi si è fatta promotrice di iniziative in favore del popolo palestinese e della difesa dei diritti umani universali.

Con questa proposta, Minori si unisce idealmente a numerosi Comuni in Italia e in Europa che, in maniera analoga, hanno scelto di compiere gesti simbolici per ribadire la propria posizione sul conflitto israelo-palestinese. «Un piccolo segno - conclude la nota dell'amministrazione - ma carico di significato, per schierarsi dalla parte della pace e della dignità dei popoli».