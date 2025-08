Programma Gol, Tommasetti: “Sulla mia interrogazione la giunta De Luca tace”

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 1 agosto 2025 13:39:47

"Nonostante le criticità del programma Gol la mia interrogazione è rimasta lettera morta". Lo segnala Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega e capo dell'opposizione in Consiglio regionale, che torna in pressing sul presidente De Luca e sull'assessore Filippelli in merito al piano finanziato con fondi Pnrr.

"L'interrogazione è stata presentata a giugno, siamo ad agosto e la risposta, che andava obbligatoriamente fornita in 30 giorni, non è ancora arrivata. La mia richiesta di chiarimenti è su un programma strategico che aveva l'obiettivo di riformare le politiche attive del lavoro attraverso partnership tra pubblico e privato. Eppure non è arrivato alcun riscontro dalla giunta regionale. I dubbi però restano e andrebbero dissipati, soprattutto perché parliamo di un investimento di circa 400 milioni di euro".

Come ricorda Tommasetti, la Regione è responsabile del programma in quanto soggetto attuatore. "Ci sono aspetti che non possono passare sotto silenzio. Ad esempio il superamento del limite dei 50 percorsi formativi da parte di diversi enti privati o le anomalie con l'ordine cronologico dei pagamenti e disparità nei tempi di pagamento tra agenzie diverse. Mi aspettava una risposta soprattutto sul presunto trattamento preferenziale riservato ad alcune agenzie e sulla scelta dell'offerta formativa che vede il 75% dei corsi al settore socio-sanitario, mentre verrebbero penalizzati i settori che creano reale occupazione, digitali e tecnici".

Il capo dell'opposizione in Consiglio esorta presidente e giunta a dare spiegazioni: "Il piano è finanziato con soldi pubblici ed è fondamentale capire se i principi di correttezza amministrativa e sana gestione finanziaria siano effettivamente rispettati. In caso contrario la Regione avrebbe il dovere di attivarsi con una indagine interna su eventuali violazioni, garantendo trasparenza e attivando i meccanismi sanzionatori previsti".

