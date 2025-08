A Raffaele Gaizo il primo Premio Salvatore Saetta: Agerola celebra così il suo patrimonio musicale

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 2 agosto 2025 09:46:25



Agerola ha reso omaggio a uno dei suoi cittadini più illustri con l'istituzione del Premio Salvatore Saetta, tributo alla memoria di un maestro che ha saputo incidere profondamente nella storia musicale del territorio e nel panorama bandistico nazionale. L'iniziativa, inserita nel programma del Festival "Agerola Sui Sentieri degli Dei", nasce con l'intento di celebrare le eccellenze locali e conservare viva la memoria di chi ha saputo trasformare l'arte in eredità culturale.

Giovedì 31 luglio la comunità agerolese ha vissuto due momenti di grande significato. Il primo, a mezzogiorno, si è tenuto in via A. Diaz n. 50, presso l'abitazione che fu del maestro Saetta, dove è stata scoperta una lapide commemorativa. Un gesto sobrio ma carico di simbolismo, che riconsegna alla figura del musicista il posto che le spetta nella memoria collettiva del paese.

In serata, alle ore 21, il Belvedere Punta Corona ha fatto da palcoscenico naturale alla prima edizione del Premio Salvatore Saetta. A riceverlo è stato Raffaele Gaizo, nipote del maestro, musicista raffinato e degno erede dell'anima artistica dello zio. Con il suo talento e la sua sensibilità, Gaizo ha continuato a portare avanti una tradizione musicale profondamente radicata ad Agerola, con uno sguardo sempre attento alla bellezza e alla cultura.

Il Premio si propone come riconoscimento per artisti della tradizione orchestrale e bandistica, contribuendo a rafforzare il legame tra passato e presente, tra memoria e futuro. Come dichiarato dal Sindaco Tommaso Naclerio, l'intento è quello di rendere omaggio "alla memoria di un grande cittadino agerolese, musicista divenuto riferimento nell'ambito musicale bandistico mondiale".

Con questa iniziativa, Agerola non solo onora uno dei suoi figli migliori, ma ribadisce il valore delle radici culturali come motore identitario e ispirazione per le generazioni future.