Iannone (FdI): “La Campania come la Guyana francese, colpa di 10 anni di PD”

"La Campania ha un tasso di occupazione paragonabile a quello della Guyana francese. Dopo dieci anni di governo ininterrotto da parte del PD, i dati Eurostat parlano chiaro e certificano un fallimento totale". A lanciare l’allarme è Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e commissario regionale del partito in Campania.

Un attacco frontale quello di Iannone, che punta il dito contro la gestione decennale del centrosinistra a trazione democratica: "Non serve fare distinguo - afferma – nel centrosinistra campano sono tutti colpevoli: hanno governato insieme per un decennio e questi sono i risultati".

Secondo il parlamentare di FdI, mentre a livello nazionale il Governo Meloni sta rilanciando l’economia e i dati occupazionali dell’Italia registrano miglioramenti, la Campania resta indietro, "ferma al palo", zavorrata – a suo dire – da politiche locali inefficienti e dalla mancanza di visione strategica.

Le parole di Iannone arrivano in un momento delicato per la regione, che fatica a tradurre in occupazione i segnali positivi dell’economia nazionale. Una condizione che, secondo il senatore, richiede un cambio di rotta netto per non restare fanalino di coda in Europa.