«Gravissime, irricevibili ed inaccettabili le accuse nei miei confronti», il Sindaco di Vietri sul Mare risponde alla minoranza

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 5 giugno 2025 12:26:42

Il Sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, a nome dell'intera maggioranza, ha risposto alle recenti dichiarazioni del gruppo consiliare di minoranza "Vietri che vogliamo", riguardo la vicenda legata ai tributi saldati dal consigliere comunale ritenuto incompatibile. La questione ha sollevato un acceso dibattito politico, alimentato dalle accuse del gruppo consiliare di minoranza, che sostiene che la situazione non si possa chiudere semplicemente con un bonifico tardivo.

«Ancora una volta si registra una palese strumentalizzazione politica - ha dichiarato il Sindaco De Simone - su una questione che, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, è già stata vagliata nelle sedi delegate e che non ha portato a rilievi che possano indurre a provvedimenti nei confronti di chicchessia. È chiaramente in atto un ingiustificato linciaggio nei confronti del consigliere che è anche in attesa dell'esito di un ricorso legale per le presunte somme dovute, così come concede la legge a qualsiasi cittadino, e che ciò nonostante ha provveduto a sanare la sua posizione, anche questa un'opzione prevista dalla normativa vigente. Risultano pertanto gravissime, e quindi irricevibili ed inaccettabili, le accuse nei miei confronti e degli uffici comunali di comportamenti omissivi, lesive dell'onorabilità dell'intera amministrazione civica».

Il gruppo consiliare di minoranza, composto da Alessio Serretiello, Antonella Scannapieco e Maurizio Celenta, aveva osservato che, sebbene il debito riferito ad annualità pregresse sia stato saldato il 29 maggio, a quasi sei mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento, resta in piedi la gravità politica e istituzionale dell'intera vicenda.

«Non ci eravamo sbagliati. L'incompatibilità del consigliere era reale e documentata. La vicenda si è trasformata in una questione di legalità e rispetto delle regole democratiche», affermano i consiglieri, che chiedono le dimissioni del consigliere comunale incompatibile, ritenendo che la situazione comprometta l'integrità dell'amministrazione.

