Fuga dalla Campania per curarsi al Nord, De Luca contesta i dati Agenas: «Sono grandi palle»

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 7 dicembre 2023 16:41:56

Il report dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) mette un focus sul tema della ‘migrazione sanitaria' per i ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale.

Il flusso migratorio è tendenzialmente diretto da Sud a Nord: le principali regioni attrattive - spiegano gli esperti Agenas - sono, in ordine, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, mentre quelle di fuga sono Campania, Calabria e Sicilia.

La Campania, nel 2022, ha speso circa 222 milioni per i propri residenti che si sono recati fuori regione, con una preferenza del 33,8% per le strutture pubbliche e del 66,2% per quelle private accreditate.

Ma il governatore della Regione Campania, che di frequente esalta la sanità locale, non ci sta. E commenta così: «I dati contenuti nel report dell'Agenas sono delle grandi palle se non si parte dal presupposto degli strumenti, ovvero del personale e delle risorse economiche, con cui la Regione governa la sanità. La Campania ha il livello più basso di personale e di risorse finanziarie trasferite dal fondo sanitario nazionale, la cui gestione da parte di tutti i Governi è delinquenziale; fare dunque raffronti con altre regioni è un atto di cialtroneria. Anzi, in relazione a tali dati di partenza abbiamo fatto miracoli, come testimoniato durante la gestione del Covid, dove non abbiamo avuto i morti per strada o nelle residenze per anziani».

Leggi anche:

Sanità, De Luca: «Le Asl della Campania sono tutte senza debiti»

Sanità in Campania, per De Luca «possiamo esserne orgogliosi». Vietri (FdI): «Imbarazzante, forse vive in un'altra regione»

Sanità, Tommasetti: «Campania sempre più ultima tra caso Ruggi e report Agenas»

Sanità, Campania "regione inadempiente" per i Livelli essenziali di assistenza (LEA): lo attesta il Rapporto Gimbe