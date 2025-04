Fratelli d'Italia, Imma Vietri: "Assistenza cardiologica a rischio in Costiera Amalfitana, la Regione intervenga subito"

Inserito da (Admin), domenica 27 aprile 2025 17:47:05

Gravi criticità nell'assistenza cardiologica in Costa d'Amalfi. A lanciare l'allarme è la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri, che denuncia, citando un nostro articolo, "l'assenza per dieci giorni, negli ultimi ventisei, dello specialista dedicato ai turni diurni presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello". Una situazione che, secondo Vietri, "mette in serio pericolo la salute di residenti e turisti in un territorio a forte vocazione turistica e con una popolazione prevalentemente anziana".

Vietri ricorda come il 4 aprile 2023 fosse stato indetto un bando per assumere cardiologi a tempo indeterminato, annunciato con entusiasmo da sindaci ed esponenti del Partito Democratico. "Eppure - sottolinea – a distanza di un anno i cardiologi non garantiscono una presenza continuativa, venendo spesso dirottati verso altri presidi ospedalieri come il Ruggi di Salerno".

La parlamentare evidenzia anche la mancata attivazione della Struttura Semplice di Obi (Osservazione Breve Intensiva) a Castiglione, che avrebbe dovuto disporre di quattro posti letto di degenza, e la presenza di un solo internista nel pronto soccorso. "Se l'internista è impegnato in ambulanza – spiega Vietri – viene sostituito dal cardiologo, costretto così a occuparsi di mansioni multiple".

"Le promesse fatte dal presidente De Luca e dagli amministratori locali del Pd per garantire un'assistenza sanitaria efficiente in Costa d'Amalfi sono state tutte disattese", conclude Vietri, chiedendo interventi urgenti per evitare criticità ancora più gravi con l'arrivo dell'estate. "La salute è un diritto: basta slogan, servono i fatti".