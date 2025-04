Finisce l’era De Luca: centrodestra esulta, voglia di campo largo per PD e M5s. Lo “sceriffo” replica: «Tanto sempre di qui devono passare»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 10 aprile 2025 12:08:09

La decisione della Corte Costituzionale di bocciare la legge regionale promossa dal presidente Vincenzo De Luca per aprire la strada a un terzo mandato ha scatenato una valanga di reazioni nel panorama politico campano e nazionale. Il verdetto segna un punto fermo: la norma approvata dal Consiglio regionale è incostituzionale, e con essa si infrange il tentativo del governatore uscente di prolungare la propria permanenza a Palazzo Santa Lucia.

"È la vittoria della legalità e della verità" - dichiara Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega - "Abbiamo assistito a uno sperpero di denaro pubblico e al blocco dell'attività regionale per mesi. Non era un tema di terzo mandato, ma una legge ad personam contro cui ci siamo battuti e che oggi è stata finalmente respinta".

Non meno duro il commento di Imma Vietri, deputata di Fratelli d'Italia: "Quella del governatore è stata l'ennesima prova di prepotenza politica. Una mossa irresponsabile che è costata ai cittadini 81 mila euro in spese legali. Il verdetto riafferma che la legge vale per tutti, senza eccezioni per chi vuole restare aggrappato al potere".

Tullio Ferrante, deputato campano di Forza Italia e sottosegretario al Mit, rincara la dose: "La Corte ha posto fine all'era De Luca, dieci anni segnati da logiche clientelari e malagestione. Ora il centrodestra ha il dovere di costruire un nuovo modello di governo credibile e trasparente".

Anche il Coordinamento provinciale di Forza Italia saluta la decisione come "la fine del principato campano", denunciando un decennio di sprechi e fallimenti. "Ora tocca al centrodestra offrire un progetto serio per restituire speranza e futuro alla nostra regione", dichiara il segretario provinciale Roberto Celano.

Più cauti ma politicamente significativi i commenti dell'area progressista. Il commissario del Pd campano, Antonio Misiani, dopo aver preso atto della sentenza, tende una mano al presidente uscente e ai suoi voti: "Ora abbiamo la responsabilità di aprire tutti insieme, anche con chi ha guidato la Regione Campania in questi anni e con il partito campano, una pagina nuova, lavorando al progetto e alla coalizione di governo per la prossima legislatura, nella consapevolezza che quella campana sarà la sfida più importante della prossima tornata di elezioni regionali. Vogliamo costruire una coalizione progressista ampia, come a Napoli nel 2021, basata su un programma condiviso".

Anche il Movimento 5 Stelle, con il coordinatore regionale Salvatore Micillo, conferma la volontà di dialogo nel solco del "campo largo": "Lavoriamo per un progetto unitario, con al centro le priorità dei cittadini: sanità, trasporti, lavoro, sviluppo. Siamo impegnati per costruire una nuova proposta politica per la Campania".

Ma mentre il centrosinistra prova a ricompattarsi, Vincenzo De Luca non ci sta a uscire di scena. Lo "sceriffo", da mesi di fatto scaricato dal Pd dopo un durissimo braccio di ferro con la segretaria Elly Schlein - scontro condito da insulti, sfottò e reciproci veti - secondo un retroscena del Corriere della Sera avrebbe commentato con una frase perentoria: "Tanto sempre di qui devono passare".

Un messaggio chiaro: il Pd, se vuole sperare di vincere, dovrà comunque fare i conti con lui, con la sua potente macchina politico-elettorale e con il suo bacino di consensi, che secondo De Luca non sarebbe inferiore a quello del partito stesso. Il Corriere rivela anche che l'ex sindaco di Salerno avrebbe già pronta una lista personale, dal nome evocativo: "A testa alta", pronta a sfidare i dem con un candidato alternativo che possa mettere in seria difficoltà Schlein e Giuseppe Conte.

Leggi anche:

De Luca non può ricandidarsi: è incostituzionale la legge della Regione Campania che consente il terzo mandato