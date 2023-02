Emergenza fitosanitaria, l’assessore regionale Caputo assicura sostegno per arginare la mosca orientale della frutta

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 16 febbraio 2023 08:23:23

"Piena condivisione da parte delle amministrazioni comunali interessate sulla strategia messa in campo dalla Regione Campania per contrastare l'emergenza fitosanitaria causata dalla presenza dell'insetto Bactrocera dorsalis (Mosca orientale della frutta)". Lo ha annunciato Nicola Caputo, Assessore all'Agricoltura della Regione Campania, nel corso di una riunione con i rappresentanti delle amministrazioni comunali dell'area interessata: Palma Campania, Carbonara di Nola, Domicella, Liveri, Nola, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano e San Giuseppe Vesuviano.

"I Comuni hanno condiviso la strategia messa in campo dalla Regione Campania - spiega Nicola Caputo - ed assicurato il loro diretto contributo per frenare l'avanzata dell'infestazione. L'organismo non risulta pericoloso per la salute dell'uomo, ma particolarmente dannoso per il comparto ortofrutticolo perché in grado di attaccare un gran numero di frutti e di colture da reddito. L'attenzione della Regione Campania è massima poiché un eventuale insediamento dell'insetto potrebbe condizionare fortemente la movimentazione dei frutti ospiti dell'insetto".

"Saranno destinati 150mila euro per la realizzazione di un progetto territoriale che riguarda l'area dei comuni interessati dall'infestazione. Le risorse saranno utilizzate per realizzare un progetto esecutivo secondo le indicazioni previste dal Piano d'Azione contro la Bactrocera dorsalis. I rappresentanti delle amministrazioni hanno condiviso l'esigenza di effettuare una campagna informativa sulle modalità di riconoscimento dei siti di produzione indenni al fine di derogare al blocco della movimentazione dei prodotti ortofrutticoli dalla zona infestata. L'Assessorato regionale all'Agricoltura - conclude l'assessore Nicola Caputo - assicurerà tutto il supporto tecnico necessario nonché la corretta informazione sullo stato dell'emergenza i cittadini e gli agricoltori"