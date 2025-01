Edmondo Cirielli Candidato alla Presidenza della Regione Campania: il sostegno dalla Costa d'Amalfi

Inserito da (Admin), sabato 11 gennaio 2025 18:54:30

Il coordinamento territoriale e i circoli di Fratelli d'Italia in Costiera Amalfitana hanno ufficialmente espresso il loro sostegno per la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. Con un comunicato stampa diffuso oggi, il partito ha messo in luce le qualità di Cirielli, descritto come una figura di spicco grazie alla sua "esperienza, capacità e passione politica". Secondo Fratelli d'Italia, queste caratteristiche lo rendono il candidato ideale per succedere all'attuale presidente Vincenzo De Luca.

Il comunicato sottolinea la vicinanza di Edmondo Cirielli al territorio e il suo impegno costante nel promuovere, ad ogni livello, politiche che mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini campani.

Fratelli d'Italia critica apertamente la gestione attuale, definendola "sciagurata", e vede in Cirielli la figura capace di realizzare il cambiamento tanto atteso in ambiti cruciali come vivibilità, sanità, lavoro, sicurezza e benessere.

Con questa forte presa di posizione, il coordinamento locale di Fratelli d'Italia si aspetta che la candidatura di Cirielli possa raccogliere consensi non solo tra i membri del partito, ma anche tra l'ampio elettorato campano, stanco delle promesse non mantenute e desideroso di un reale rinnovamento politico e sociale per la regione.