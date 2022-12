Ecomafie, Legambiente: Campania detiene il primato. Iannone (FdI): «De Luca un fallimento dopo l’altro»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 17 dicembre 2022 10:07:43

La Campania resta maglia nera sul fronte delle illegalità ambientali, nella gestione ciclo dei rifiuti e per i casi di corruzione ambientale.

A confermare il triste primato è il rapporto presentato da Legambiente, relativo al 2021, secondo cui lo scorso anno i reati contro l'ambiente sono stati 4.149 (il 13,6% del totale nazionale), 15 al giorno, seppur con una significativa riduzione rispetto al 2020, quando erano stati 5.457.

La Campania risulta prima anche per il numero complessivo di denunce (3.790), gli arresti (73) e i sequestri (1.688). A livello provinciale, il primato va alla provincia di Napoli, terza in Italia, con 1.058 reati accertati, 1.240 persone denunciate, 45 arrestate e 850 sequestri. In seconda posizione c'è Salerno, seguita da Avellino, Caserta e Benevento.

Il presidente regionale di Legambiente, Mariateresa Imparato, chiede «uno scatto in avanti, ora più che mai, visto che sono stati assegnati i primi finanziamenti dei bandi del Pnrr e molti altri ne verranno aggiudicati nel prossimo futuro».

«Anche il rapporto di Legambiente certifica che in Campania è un disastro totale. De Luca continua ad autoelogiarsi ma ormai la Campania è la Cenerentola d'Italia. Per indicatori negativi è sempre prima e per quelli positivi è sempre ultima. I campani non meritano questo declino senza fine. Se non si vuole desertificare socialmente questo territorio bisogna cambiare come è avvenuto a livello nazionale. Bisogna sostituire al fallimento di De Luca e del Pd il buongoverno di Fratelli d'Italia e del centrodestra», ha dichiarato il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d'Italia in Campania.

