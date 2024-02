De Luca ritorna sul terzo mandato: «In Campania è possibile, chi non lo vuole sono i parlamentari nominati a Roma»

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 26 febbraio 2024 16:07:39

«Chiariamolo una volta per tutte: in Regione Campania, con l'attuale quadro normativo, è possibile per un Presidente fare il terzo mandato, non avendo la Regione recepito la legge nazionale per il vincolo al doppio mandato. Da quando si recepisce la normativa nazionale, eventualmente, scatta il conteggio per i tre mandati consecutivi».

A precisarlo, in un video pubblicato sui Social, è il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«Quindi, noi assistiamo da osservatori a questo dibattito demenziale che si è scatenato a livello nazionale, perché non ci riguarda. La sostanza, oggi, è che tutti i nominati che si trovano nelle aule parlamentari hanno paura del voto libero dei cittadini. Questo è tutto. È sconcertante», dichiara.