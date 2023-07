De Luca becca ancora Schlein sull’armocromia. E lei: «Sul personale non rispondo. A livello politico abbiamo commissariato il PD in Campania»

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 5 luglio 2023 09:04:23

«Non ho molta varietà di colori. Io vesto da vecchio burocrate, sempre grigio e blu. Non ho molta armocromia, diciamo così. Però mi darebbe fastidio dare 300 euro l'ora a una consulente per i colori perché 300 euro l'ora sono i due terzi di una pensione al minimo e vengo da una storia nella quale queste cose sarebbero state imbarazzanti».

Lo ha detto ieri, 4 luglio, in un incontro a Salerno sull'autonomia differenziata organizzato da Spi Cgil, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, lanciando una frecciatina alla segretaria del Pd Elly Schlein.

E lei ha risposto in diretta tv a "In Onda", su La7: «La migliore risposta a qualche critica interna viene anche da quel consenso nell'elettorato del Pd che dobbiamo allargare. Ma è il segno che c'è tentativo di cambiamento che non piace a tutti. Alle polemiche personali non rispondo».

«Sulla politica - ha detto - abbiamo fatto scelte che nessun segretario fa a cuor leggero, commissariato il partito a Caserta e in Campania. Sono emerse delle irregolarità gravi limitatamente ad alcune zone, ed è nostro dovere intervenire. Ogni dirigente del Pd davanti ad alcune delle immagini che abbiamo visto, deve provare ribrezzo e imbarazzo. Chi vorrà intervenire sarà in squadra insieme a noi per farlo, chi pensa che vada tutto bene così troverà me sempre dall'altra parte. Sento molto parlare della vicenda del terzo mandato e non è attualmente prevista dalla legge. Dobbiamo impegnarci sulle cose da fare: diritto alla casa, al lavoro. Delle beghe interne non frega niente a nessuno».

Rapido è arrivato il commento del Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania: «Mentre vanno a morte entrambi, politicamente parlando, continuano a beccarsi. De Luca e la Schlein sono come i capponi di Renzo di manzoniana memoria. Oggi De Luca annuncia che ricorrerà al TAR per le risorse del fondo di coesione che sostiene di non aver avuto quando la realtà è che non è capace di spendere e realizzare. Non c'è in tutta la Campania un solo grande cantiere aperto ed è diventato imbarazzante anche per un partito incomprensibile come il suo PD. De Luca e la Schlein rappresentano le due facce della stessa medaglia: il primo è la peggiore politica clientelare e la seconda la peggiore politica ideologica. Il Governo Meloni può continuare a dedicarsi tranquillamente agli Italiani perché politicamente può stare concentrato solo su questo. "Posso dormire sonni tranquilli se il mio nemico veglia su di me", disse Sergio Leone».