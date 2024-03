De Luca accusa il Governo di fare «turismo ministeriale verso la Campania in vista delle europee»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 30 marzo 2024 13:57:26

«In vista delle elezioni europee è in atto un turismo ministeriale da parte del governo Meloni mai visto».

A dirlo è stato, nella diretta facebook del venerdì pomeriggio, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Secondo il Governatore, «La presenza ormai è quasi quotidiana. Da un calcolo (al ribasso) che abbiamo fatto quest'anno abbiamo avuto finora all'incirca 120 volte la presenza di ministri in Campania: 12 volte il ministro Tajani, 23 volte Piantedosi, 9 volte Nordio, 4 volte Crosetto, 2 Giorgetti (ha altre cose da fare), 3 volte Urso, 4 volte Lollobrigida, 7 volte Pichetto Fratin, 7 volte Salvini, 2 volte Calderone, 4 volte Valditara, 5 volte Anna Maria Bernini, 27 presenze Sangiuliano (Dio lo abbia in gloria!), 2 volte Schillaci, 5 volte Daniela Santanché. Da qui alle europee arriveremo almeno a 150 visite ministeriali».

«Vi chiederete, ma tutto questo a cosa serve? A niente, a fare propaganda. Le cose per le quali i nostri ministri dovrebbero applicarsi per quanto riguarda la Campania (ma non lo fanno) sono due: lo sblocco del Fondo Sviluppo e Coesione e il riparto delle risorse per la sanità. Solo noi della Regione Campania stiamo facendo la battaglia per avere queste risorse», ha chiosato.