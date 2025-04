Costa d’Amalfi. Iannone (FdI): “ZTL urbana per risolvere traffico, Governo ha fatto la sua parte ma la Regione Campania cosa aspetta?”

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 26 aprile 2025 11:33:33

"La Costiera Amalfitana ha vissuto ieri una giornata nera per il traffico con ambulanze costrette a fare lo slalom tra auto bloccate. Ricordo che il Governo, modificando il codice della strada e grazie ad un emendamento dell'Onorevole Imma Vietri, ha approvato la ZTL urbana che da' la possibilità alla Costiera Amalfitana di risolvere questa situazione. Mi chiedo cosa aspetta la Regione Campania a fare la sua parte visto che esponenti parlamentari e Sindaci di centrosinistra hanno cercato di vantare meriti nonostante nella scorsa legislatura non fossero riusciti neanche a far incardinare la stessa legge. Spero che entro questa estate la Regione faccia tutto quanto di sua competenza per non vivere più questa vergognosa e pericolosa condizione. Ora la Conferenza dei Sindaci pretenda che la Regione Campania faccia quanto di sua competenza e non vanifichi la possibilità offerta dal Governo per la Divina".

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e Trasporti.

