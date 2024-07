Campania. Iannone (FdI): «Marino e De Luca continuano a fare Stanlio e Ollio»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 6 luglio 2024 15:06:30

«De Luca ordina a Marino di convocargli una riunione con i Sindaci per martedì 9 luglio e Marino scrive ai sindaci fingendo di aver chiesto lui a De Luca un incontro che gli è stato prontamente accordato. A questo è ridotto l'Anci Campania, dopo la pagliacciata di Roma sono in organizzazione altre comiche di Stanlio e Ollio? Marino dovrebbe portare i Sindaci in protesta contro De Luca perché tutte le Regioni stanno firmando gli accordi di coesione con il Governo Nazionale e solo la Campania è incapace. De Luca gioca al tanto peggio tanto meglio solo per la sua lotta politica personale. È De Luca con la complicità di Marino a condannare i Comuni. Il Governo ha già liberato 1,8 miliardi di risorse per la Campania pur non avendo ricevuto nessuna collaborazione e progettualità valide. È vergognoso che l'Anci Campania sia ridotta ad un comitato elettorale di De Luca e del PD, che si segnala solo per stucchevoli partecipazioni a marce della pace, cortei contro il governo a Roma e quotidiane esternazioni indegne di un livello istituzionale che dovrebbe rappresentare tutti e cercare il dialogo con tutti, predicare la collaborazione anziché essere strumento di propaganda sulla pelle dei cittadini».

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d'Italia in Campania.