Campania. Iannone (FdI): «De Luca ha dichiarato di dare incarichi per pietà. La carità si fa con soldi propri»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 14 ottobre 2024 17:58:50

"La mancanza di vergogna non conosce limite. Nel corso del suo intervento a Benevento, oltre a dispensare a tutti i soliti insulti (imbecilli e miserabili), ha anche dichiarato di aver dato un incarico di oltre 3 mila euro al mese all'Onorevole Graziano per pietà. Una cosa vomitevole perché, se pure fosse stata carità, la carità non si fa a sodali di partito con le risorse pubbliche. Troppo facile. Senza contare che oltre tremila euro al mese è una cifra che tanti onesti lavoratori guadagnano in più di due mesi. Questo la dice lunga di quanto De Luca sia scollato dalla realtà oltre che dalla morale. Gestisce le risorse pubbliche come se fosse roba propria ed elargisce elemosine selettive con la tasca dei Campani. Siamo al delirio e questo sperpero immorale deve conoscere fine prima che produca ulteriori danni ad una Regione che è già ultima in tutto dopo 10 anni di De Luca, PD e diversamente PD. Anche i 2,5 milioni di euro spesi per la sua propaganda con il portafoglio dei cittadini meritano una pronta condanna della Corte dei Conti".

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.