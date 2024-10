Campania. Iannone (FdI): «ANCI non dice nulla su incandidabilità anche dei sindaci nei piccoli comuni?»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 26 ottobre 2024 16:11:27

"Non abbiamo sentito proferire una parola da Marino, Presidente dell'Anci della Regione Campania, sul progetto di modifica della legge elettorale per la Regione. La nuova legge renderebbe incandidabili tutti i sindaci, anche quelli dei piccoli comuni. Ora Marino non organizza una manifestazione dei Sindaci sotto la Regione? Non dice una parola contro il suo Pd e De Luca? Adesso i Sindaci non sono da difendere e rappresentare. Che fosse ridicolo il suo modo di interpretare il ruolo si era capito da tempo ma ne abbiamo una dimostrazione in più". Lo dichiara il Senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.