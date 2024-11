Cammarano: “La commissione Aree interne a Castelpoto per contrastare lo spopolamento dei territori marginali” 

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 16 novembre 2024 12:30:27

Si è svolta al Centro Sociale Comunale di Castelpoto l’audizione esterna della commissione speciale Aree interne del Consiglio regionale della Campania, promossa dal sindaco del comune sannita Vito Fusco e guidata dal Presidente della Commissione Michele Cammarano.

"Il dibattito ha messo in luce la necessità di interventi mirati sui servizi essenziali, dalla sanità di prossimità a una mobilità più efficiente. È stata un’audizione molto partecipata e ringrazio i sindaci, i dirigenti e le altre figure istituzionali che hanno offerto contributi preziosi per migliorare i nostri territori. Sono particolarmente soddisfatto di aver portato, su invito del sindaco, la Commissione a Castelpoto, un comune che rappresenta la periferia delle aree interne. È fondamentale che la Regione faccia sentire la propria presenza in queste zone". Ha dichiarato Michele Cammarano, presidente della commissione Aree interne.

"Dall’audizione è emersa la necessità di sviluppare politiche integrate per colmare i gap delle aree interne del Mezzogiorno, che vivono un doppio dualismo. Tra le proposte da inserire in una legge regionale e nazionale: fiscalità di vantaggio per imprese e residenti, potenziamento infrastrutturale, una nuova politica industriale nei settori green ed emergenti e fine della spesa storica che ha fortemente danneggiato il Mezzogiorno. Siamo impegnati in una serie di azioni e progetti per contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione con risultati importanti, come il progetto di integrazione SAI che è diventato una buona pratica di comunità e un vettore di sviluppo locale. Sono tante altre le azioni messe in campo e continueremo a lavorare anche in sinergia con la commissione Aree interne, esempio virtuoso a livello nazionale". Così Vito Fusco, Sindaco di Castelpoto.

"L’incontro di oggi ha offerto un’occasione preziosa per approfondire questioni cruciali e raccogliere contributi utili alla stesura di una proposta legislativa capace di rispondere alle reali esigenze delle aree interne. E’ stata una bella giornata per il Sannio". Ha dichiarato il consigliere regionale Erasmo Mortaruolo, componente della commissione Aree interne.

Sono intervenuti inoltre nel corso dell’audizione il senatore Domenico Matera, il vicepresidente della provincia di Benevento Alfonso Ciervo, il presidente della commissione Aree interne del Consiglio regionale della Toscana Marco Niccolai, il prorettore dell’Università degli studi del Sannio Giuseppe Marotta, il direttore generale dell’Asl di Benevento Gennaro Volpe, rappresentati del Parco Regionale Taburno Camposauro, i presidenti provinciali delle associazioni di categoria Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri, il dirigente scolastico dell’istituto Valle Vitulanese e diversi sindaci e amministratori del territorio.