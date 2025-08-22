Sandro Ruotolo in corsa per la segreteria Pd in Campania, in contrapposizione a De Luca jr

Tu sei qui: PoliticaSandro Ruotolo in corsa per la segreteria Pd in Campania, in contrapposizione a De Luca jr
Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 22 agosto 2025 10:35:58
Sandro Ruotolo è ufficialmente in campo per la segreteria regionale del Partito Democratico in Campania. La sua candidatura, sostenuta dall'area che fa riferimento a Marco Sarracino, rappresenta la mossa politica per arginare la corsa di Piero De Luca, figlio dell'attuale presidente della Regione.
Sarracino e Ruotolo, entrambi nella segreteria nazionale guidata da Elly Schlein, intendono frenare la designazione di De Luca junior, considerata un segnale di continuità con il padre in vista delle prossime regionali. Da settimane la partita interna si gioca sull'equilibrio dei rapporti di forza e sull'assegnazione delle principali cariche di partito.
I promotori della candidatura di Ruotolo spingono per la convocazione del congresso già a settembre. L'ipotesi che circola è quella di un compromesso: lasciare la segreteria a Ruotolo e affidare a un esponente vicino a De Luca la guida del coordinamento regionale.
Il quadro resta però fluido. Ruotolo può contare sull'appoggio di una parte consistente del partito a Napoli e in Campania, ma restano aperti i giochi con altre correnti interne e con i potenziali alleati esterni, tra cui i Cinque Stelle e le forze centriste.
Nelle prossime settimane sarà decisiva dunque la convocazione del congresso regionale, attesa entro settembre. Intanto gli occhi sono puntati anche sul presidente Vincenzo De Luca, che dopo la pausa estiva tornerà a intervenire pubblicamente con un messaggio politico venerdì 29 agosto.
