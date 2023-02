Autonomia differenziata, De Luca: «Così il Sud è perduto». E Salvini replica: «Carenze in Campania per colpa tua»

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 9 febbraio 2023 16:50:37

È tornato a parlare di autonomia differenziata il governatore Vincenzo De Luca, durante il consiglio regionale di questa mattina.

«Avremmo bisogno di fondi per la manutenzione delle scuole, che in alcuni casi versano in condizioni vergognose, ma nella finanziaria non è stato stanziato un euro. Abbiamo bisogno di personale, ma decide il Ministero della Pubblica Istruzione e noi non possiamo fare nulla. Se passa la misura dei contratti integrativi per la sanità e la scuola il Sud è perduto. Se passa il concetto di dare duemila euro in più ai docenti la nostra terra sarà nell'abbandono. [...] Mettiamo da parte le bandiere di partito e facciamo una battaglia unitaria per difendere il Sud e la scuola del Sud».

Non si è fatta attendere la risposta del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini: «L'autonomia premia chi spende meno e spende meglio. Gli avversari dell'autonomia sono quelli che non sono capaci di fare il loro mestiere. Se in Regione Campania c'è caos nei pronto soccorso, c'è caos rifiuti, c'è caos nel trasporto pubblico, evidentemente non è colpa di Salvini, ma c'è qualcuno che governa la Regione Campania che non sa fare il suo mestiere».

Durante il consiglio regionale, De Luca ha anche fatto ironia sul caso tessere e sulle polemiche che stanno accompagnando lo svolgimento del congresso del Pd, definendosi «un osservatore esterno, un contemplatore politicodi questo circo equestre».