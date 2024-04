Amalfi modello per le DMO in Campania: ecco le Linee Guida, osservazioni e proposte entro 26 aprile

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 20 aprile 2024 16:58:50

L'8 aprile scorso si è riunito a Napoli, in Regione Campania, il Tavolo Tecnico per la condivisione delle Linee Guida per il riconoscimento delle DMO in Regione Campania.

Alla riunione ha partecipato anche il Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, delegato Anci Campania per il Turismo: l'esperienza della Destination Management Organization di Amalfi è pilota in questo percorso, che si prefigge di favorire una pianificazione e programmazione turistica sempre più accurata e basata su dati sempre più affidabili.

L'Assessore regionale al Turismo, Felice Casucci, ha trasmesso la bozza delle Linee Guida per l'istituzione e il riconoscimento D.M.O. Destination Management Organization, con i relativi allegati sugli Ambiti Territoriali Turistici Ottimali e la scheda di rilevazione.

Proposte, osservazioni o suggerimenti, al fine della redazione finale del documento, potranno pervenire entro il 26 aprile (LEGGI LA BOZZA).

Le osservazioni entreranno a far parte di una nuova edizione del documento e saranno al centro di un nuovo incontro a maggio. L'intento dell'Assessore Casucci è di pubblicare le Linee Guida prima dell'estate 2024.

Le Destination Management Organization (DMO) si propongono di gestire in modo strategico gli elementi attrattivi e i servizi turistici per soddisfare la domanda di mercato e migliorare la competitività della destinazione.

Le Linee Guida mirano a coordinare le destinazioni turistiche della Campania, favorire la collaborazione tra enti pubblici e privati per promuovere, commercializzare e migliorare l'offerta turistica, superare la frammentazione nell'offerta turistica, migliorare la cultura dell'accoglienza e della professionalità, stimolare proposte turistiche innovative, favorire l'autodeterminazione dei territori come destinazioni turistiche e promuovere lo sviluppo economico sostenibile attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico.