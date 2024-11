Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria: arriva la prima talpa per la Galleria Saginara

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), mercoledì 13 novembre 2024 09:44:29

Il progetto di alta velocità e alta capacità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria compie un nuovo e significativo passo avanti con l'arrivo dei componenti della prima talpa (TBM), destinata alla realizzazione della galleria Saginara. Il trasporto eccezionale, giunto in nottata attraversando la città di Salerno, ha portato i pezzi speciali della talpa, una delle più grandi d'Europa prodotta dal gruppo Webuild, al cantiere dove saranno assemblati per lo scavo di un tunnel di 3 km.

Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha evidenziato in una nota l'importanza strategica di questa infrastruttura, volta a dare nuovo impulso economico e sociale ai territori meridionali: "L'alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria è in cima all'agenda mia e del Mit. Stiamo lavorando per accelerare una realizzazione fondamentale per il Mezzogiorno e per il Paese". Ferrante ha incontrato ieri, 12 novembre, l'ingegner Lucio Menta, direttore investimenti di RFI, per confermare la priorità dell'opera.

Nei prossimi mesi è previsto l'arrivo di altre tre talpe, grazie alle quali il progetto entrerà nel vivo nella tratta Battipaglia-Romagnano. L'opera, inserita nel quadro della rete Ten-T europea, mira a ridurre i divari infrastrutturali del Paese e a rafforzare la competitività dell'Italia nel contesto internazionale.