Aiuti di Stato, migranti e Ucraina nell’incontro Meloni-Scholz: «Cooperazione Roma-Berlino fondamentale per Ue»

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il Cancelliere della Repubblica Federale di Germania, Olaf Scholz, a Berlino.

Per la premier, la prima visita presso il Bundeskanzleramt è stata l'occasione per tornare a chiedere un aiuto dell'Europa sulla questione migratoria - che «non può essere gestita dai trafficanti».

Centrale anche il tema degli aiuti di Stato: per la presidente del Consiglio serve una "risposta europea" per rafforzare la competitività delle imprese del Vecchio Continente e proteggerle dalla concorrenza americana dopo l'Inflation reduction act varato dall'amministrazione Biden. La soluzione caldeggiata da Meloni è l'istituzione di un «fondo sovrano europeo alimentato da nuovo debito comune», sulla quale però i tedeschi si sono già espressi in senso negativo nei giorni scorsi.

Sulla possibile modifica del regime degli aiuti di Stato, che favorirebbe paesi con maggior spazio di manovra fiscale (come la Germania) a scapito di quelli indebitati (Italia in primis), Meloni suggerisce "cautela" al cancelliere Scholz: «Gli Stati Uniti stanno investendo molto nelle loro aziende. La domanda che ci siamo fatti è: cosa può fare l'Europa per rendere le sue aziende altrettanto competitive in questo scenario? Abbiamo bisogno di mantenere un livello di competitività che sia uguale per tutti».

Poi la premier menziona la vicenda Cospito (l'Europa considera il regime del 41-bis pari alla tortura): «Il mio è un appello che faccio trasversalmente: non dividerci di fronte a una cosa del genere. Abbiamo in questo momento un problema che molti stanno sottovalutando: lo Stato italiano è oggetto di attacchi da parte degli anarchici in Italia e fuori dai confini nazionali, attacchi che mirano a rimuovere l'istituto del carcere duro, obiettivo al quale punta anche la mafia».

«In politica estera non ho bisogno di dirvi che abbiamo una forte sintonia di vedute, a partire dalle risposte alla guerra di aggressione russa all'Ucraina. Italia e Germania hanno da subito garantito pieno sostegno politico, finanziario e militare affinché Kiev potesse esercitare il proprio legittimo diritto all'autodifesa. Continueremo a farlo fino a quando sarà necessario», ha chiosato la Meloni.