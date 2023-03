Vacanze italiane per Araceli Bobadilla, Miss Mondo Paraguay: incantata da Positano /foto

Inserito da (Admin), domenica 19 marzo 2023 09:22:25

Araceli Bobadilla è stata incoronata Miss Mondo Paraguay 2019 dalla vincitrice dell'edizione precedente, Maquenna Gaiarin Diaz, il 7 agosto. La grande finale si svolse presso il resort Paraguayan Yacht & Golf Club a Lambaré, Asunción. Sedici concorrenti arrivarono alla finale che fu trasmessa sul canale televisivo Unicanal del Paraguay.

Di lei la giornalista di Angelopedia Priya Bhardwaj scrisse: "Araceli Bobadilla ha rappresentato Asunción nel concorso nazionale e si è esibita con eccellenza e grazia. Sin dalla sua partecipazione, ha dimostrato un'immensa capacità."

Ad intercettarla e riconoscerla in Costiera Amalfitana è stato Raffaele Carrano, professionista nel mondo dell'ospitalità, conosciuto e stimato nelle maggiori e più esclusive realtà alberghiere del nostro territorio.

Araceli ha studiato giornalismo, rappresentando nel 2019 il Paraguay alla 69esima finale di Miss Mondo, vinta dalla giovane e bellissima psicologa giamaicana Toni-Ann Singh.

In Italia per una vacanza, la giovane Araceli, oggi 24enne, ha visitato Roma e Sorrento, rimanendo però incantata dalla bellezza della Costa d'Amalfi e in particolare di Positano e Conca dei Marini. Dalle sue storie Instagram, selfie di gruppo in spiaggia davanti alla verticale di Positano e colazione all'italiana con cappuccino e cornetto.