Trenitalia, al via anche in Campania l’offerta invernale: sostenibilità, intermodalità e comfort al centro del viaggio

Parte all’insegna del turismo sostenibile, dell’intermodalità e della convenienza la nuova offerta invernale di Trenitalia (Gruppo FS), in vigore in Campania con il cambio orario ferroviario del 15 dicembre. Anche quest’anno una vasta gamma di servizi a misura di passeggero contraddistingue le azioni introdotte per soddisfare al meglio le esigenze di chi si sposta in treno e in bus per lavoro, studio, svago o semplicemente per raggiungere le mete più leisure in occasione delle festività natalizie. Sostenibilità, intermodalità e innovazione sono infatti alla base della nuova offerta invernale di Trenitalia per Frecce, Intercity e Regionale.

DAL BUSINESS AL LEISURE, L’OFFERTA DELL’ALTA VELOCITA’

Con oltre 270 collegamenti, più di 130 destinazioni raggiunte e circa 130mila posti offerti al giorno, l’offerta delle Frecce di Trenitalia - a cui si affianca quella dei FrecciaLink (fino a 14 collegamenti treno più bus) - si contraddistingue per frequenza e comfort di cui il Frecciarossa è protagonista, anche grazie alle numerose offerte dedicate in modo particolare a giovani e famiglie. Con l’offerta invernale Trenitalia rinnova il suo impegno nel garantire servizi di qualità, comfort e intermodalità per i passeggeri: più di 65 Frecce giornaliere tra Milano e Napoli, con oltre 35mila posti disponibili ogni giorno. Inoltre, grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione aumentano i posti offerti nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta. L’introduzione di nuovi collegamenti diretti, come quelli per Gorizia da Napoli e Roma, arricchisce ulteriormente l’offerta, ampliando sempre di più il numero di destinazioni servite dall’Alta Velocità. L’impegno di Trenitalia per connettere il Paese si estende lungo l’asse Nord-Sud con 16 Frecce giornaliere tra Roma e la Calabria, con fermate anche a Salerno e Napoli. Con il Frecciarossa, emblema di tecnologia e innovazione, Trenitalia si conferma un punto di riferimento per un viaggio all’insegna della sostenibilità, del comfort e della connessione tra eccellenze italiane. Infine, esteso anche alla stagione invernale/primaverile il Frecciarossa per Pompei con partenza nei festivi da Roma Termini, a conferma della crescita costante del traffico turistico.

VACANZE IN MONTAGNA E MERCATINI DI NATALE CON TRENITALIA

Anche quest’anno sono rafforzati i collegamenti con le località ad alta quota. Confermati due collegamenti Frecciarossa al giorno tra Napoli e Bolzano, con fermata anche a Rovereto e Trento per raggiungere le località montane più suggestive.

Con Regionale, inoltre, sarà possibile raggiungere eventi natalizi e mercatini di Natale in tutta Italia, dalChristkindlmarktdi Bolzano, al Mercato di Natale di Asti, all’evento "Natale ad Assisi" fino ai Mercatini di Natale situati nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

