Sindaco di Cetara su mancata approvazione atti costitutivi ASCCCA: «una inaccettabile deriva della politica»

La vicenda del mancato adeguamento normativo dell'atto costitutivo dell'Azienda Speciale Consortile Cava-Costiera per i Servizi Sociali crea imbarazzo anche tra le amministrazioni locali dei comuni della Costiera Amalfitana che attendono da oltre un anno l'avvio dell'operatività dell'organismo che dovrà garantire l'esercizio in forma associata dei servizi sociali ed assistenziali.

Per questo, su quanto accaduto nel corso della seduta del consiglio comunale di Cava de'Tirreni in cui si è registrata la mancata approvazione degli atti costitutivi dell'Azienda Speciale Consortile, interviene il primo cittadino di Cetara, Fortunato Della Monica.



«Quanto avvenuto in consiglio comunale a Cava de' Tirreni con la mancata approvazione degli atti costitutivi dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione associata di servizi fondamentali per i cittadini è una inaccettabile deriva della politica - tuona il sindaco Della Monica, peraltro Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa D'Amalfi - Si tratta di un'assoluta mancanza di rispetto per i cittadini della città metelliana e dei centri della Costiera Amalfitana che ne fanno parte perché priva di servizi essenziali un bacino di utenza composto da oltre 100.000 persone. Le scelte politiche devono sempre essere ispirate al bene comune e non interessi di parte. Con questa decisione è stata scritta una pagina vergognosa che non ha precedenti e più d'uno dovrà rispondere alla propria coscienza oltre che ai propri concittadini».