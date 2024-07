Roberto Mancini si rilassa con gli amici di sempre in Sardegna

Inserito da (Admin), mercoledì 17 luglio 2024 15:32:11

Roberto Mancini, fresco di qualificazione ai Mondiali con l'Arabia Saudita, ha scelto la consueta splendida cornice della Costa Smeralda per rilassarsi in compagnia dei suoi amici storici a cui si aggiunge, puntualmente, il nostro grande vocalist Enzo Mammato, volto noto al grande pubblico della notte. Il Mister ha approfittato di qualche giorno di pausa per staccare dalla frenesia del calcio internazionale e godersi il mare cristallino e il calore dell'amicizia sincera.

Le immagini ritraggono Mancini in momenti di spensieratezza, tra partite a carte sulla spiaggia e bagni rinfrescanti nelle acque della Sardegna. Un modo per ritrovare serenità e energia, fondamentali per affrontare le prossime sfide calcistiche.

"Chi mi conosce sa quanto io stimi Spalletti per il contributo dato al Napoli, la squadra del mio cuore", ha dichiarato Enzo Mammato. "È difficile oggi non fare un paragone tra le vicende che hanno visto coinvolto il Mister Mancini nella mancata qualificazione ai mondiali e le disastrose prestazioni della nuova Nazionale agli ultimi Europei. Continuo a pensare e ribadisco che il 'Mancio' sia tra i tre migliori allenatori al mondo, insieme a Mourinho e Ancelotti."

Mancini, visibilmente sereno, sembra aver trovato un equilibrio tra il suo impegno professionale e il bisogno di momenti di distensione, circondato dall'affetto di amici sinceri. Un esempio di come, anche nel mondo competitivo del calcio, i legami personali e le amicizie possano rappresentare un'importante fonte di supporto e forza.