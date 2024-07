Potenziamento trasporto pubblico in Campania, dal 22 luglio arriva la linea 62 Cava/Vietri

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 18 luglio 2024 12:13:05

Dopo la richiesta inoltrata a maggio scorso da parte dell'Assessore ai trasporti di Cava de' Tirreni Antonella Garofalo alla Regione Campania, Bus Italia ha attivato il potenziamento estivo con la Linea 62 da lunedì 22 luglio al 31 agosto che collegherà il comune metelliano con Marina di Vietri sul Mare.

La prima corsa parte alle ore 7.20, le successive al 8.30 - 9.40 - 10.50 - 12.00 - 13.45 - 14.55 - 15.55 - 17-05 -18.20.

Il provvedimento fa parte di un programma di potenziamento del Trasporto Pubblico Locale per l'intera Regione Campania.

Per il territorio Salernitano, in uno con i collegamenti da e per l'aeroporto di "Salerno - Costa d'Amalfi", sono stati potenziati:

- Servizi ospedalieri come il collegamento Napoli zona ospedaliera/Sarno/Nocera Inferiore/Castel San Giorgio ed il collegamento Eboli/Battipaglia/ospedale Campolongo;

- Servizi turistico balneari come il collegamento Cava-Vietri (sopracitato), anche nel periodo estivo;

- Servizi pendolaristici di collegamento per le aree deboli, come il potenziamento servizi Salerno-zona industriale, il servizio per la caserma di Persano, il potenziamento servizio urbano di Eboli, etc..

- il servizio UNISA night di collegamento serale tra i campus universitari e la Città capoluogo (Fisciano/Baronissi/ Mercato san Severino/Pellezzano/Salerno).

"Di prossima definizione il Piano straordinario per i servizi scolastici e universitari", ha annunciato il Consigliere della Regione Campania e Presidente della IV Commissione Luca Cascone.