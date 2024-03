Minori Città del Gusto presente alla fiera di San Gregorio: un legame all'insegna delle eccellenze che unisce le Marche alla Costiera Amalfitana

Inserito da (Admin), domenica 10 marzo 2024 16:43:50

Il comune di Minori e la pro loco anche per quest'anno sono ospiti all'antica Fiera di San Gregorio, uno degli appuntamenti fieristici più importanti, attesi e rinomato della marca trevigiana.

Si rinnova quindi un Patto di Amicizia firmato nel 2017 dal Sindaco Luciano Fregonese con il comune di Minori. Un particolare omaggio è stato offerto al Governatore Zaia con limoni della Costa d'Amalfi ed altri prodotti tipici della nostra costa.

Nella scorsa edizione più di centomila persone nei tre giorni di grande festa hanno fatto visita alla perla delle colline del prosecco.

Tecnologia, design, gastronomia segno tangibile di inventiva, creatività e passione hanno illuminato le tre giornate.

Per Minori e l'intera costiera amalfitana, grazie all'infaticabile presidente della Pro Loco Giuseppe Apicella che con un gruppo di giovani ha allestito lo stand del nostro territorio, un'altra bella occasione per presentare le sue eccellenze: Pasticceria Sal De Riso, Liquorificio Gambardella, Costieragrumi De Riso, Terra di limoni, Liquorificio Mansi Carlo e i prodotti tipici dell'Azienda agricola Cuon Cuonc sono di casa a Valdobbiadene.

Nel locali di villa dei Cedri, tra interessantissime mostre fotografiche, giochi e teatro per bambini, in esposizione anche il presepe artistico con scorci della costiera, tra piazza San Marco, Piazza dei Signori a Treviso, la piazza e le borgate di Valdobbiadene ha incantato ancora il numeroso pubblico.

"Un grazie di cuore al Sindaco Luciano Fregonese e all'intera giunta comunale per averci dato ancora una volta la gioia di condividere, di confrontarci, di crescere prima in umanità e poi anche nella promozione turistica ed economica di due territori che si fanno amare!" la dichiarazione del presidente Apicella.