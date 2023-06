Leonardo DiCaprio alla scoperta delle bellezze della Campania: tour tra la Reggia di Caserta e Capri

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 12 giugno 2023 19:21:24

Leonardo DiCaprio, celebre attore e premio Oscar, è tornato in Italia, stavolta insieme ai suoi genitori.

L'attore, infatti, è atteso al celebre summer gala di LuisaViaRoma in collaborazione con UNICEF, che il 14 giugno infiammerà l'Isola Azzurra con un concerto di Dua Lipa.

DiCaprio, che presto vedremo al cinema in "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese, è giunto in Campania sabato 10 giugno. Nella sua tappa a Caserta, nonostante il look total white da turista comune, non è passato inosservato. L'attore ha origini italiane e in particolare casertane, grazie ai bisnonni, Salvatore DiCaprio e Rosina Cassella. Per Leonardo tappa culturale alla Reggia di Caserta e tappa culinaria presso la rinomata pizzeria "I Masanielli" di Sasà Martucci.

Quindi, l'attore è giunto a Capri: ormeggiato lo yacht a Marina Piccola, ha esplorato gli scavi di Tiberio a Villa Jovis, per poi concedersi un po' di shopping (in foto "Carthusia - I Profumi di Capri"). Successivamente, DiCaprio si è diretto ad Anacapri in taxi per godere della vista dal punto più alto dell'isola, Monte Solaro. Pare sia riuscito a prolungare l'orario di chiusura della seggiovia per poter salire su una delle storiche poltroncine che portano in cima al Monte Solaro, che si erge a un'altitudine di circa 600 metri.

Non è da escludere che l'attore possa decidere di trasferirsi sulla Costiera Amalfitana, come ha già fatto in passato.