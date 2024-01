Busitalia Campania passa all’abbonamento mensile digitale: oltre 20mila già venduti

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 8 gennaio 2024 12:20:36

Busitalia Campania ha avviato, dal 1° gennaio 2024 e in collaborazione con il Consorzio Unico Campania e tutte le aziende di trasporto campane la dismissione dell'abbonamento cartaceo a favore di quello digitale con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale derivante dalla produzione di supporti cartacei a favore della sostenibilità. La decisione di abbandonare gli abbonamenti mensili cartacei a favore di quelli digitali coinvolge tutte le Aziende di trasporto campane, contribuisce a dare una spinta al progetto di bigliettazione digitalizzata previsto a livello regionale e rappresenta un passo deciso verso la modernizzazione e la semplificazione del sistema di bigliettazione.

In soli pochi giorni dal lancio, oltre 20mila abbonamenti sono stati venduti per il mese di gennaio, dimostrando un rapido adattamento da parte degli abbonati alle nuove modalità digitali. Le 6mila nuove smart card rilasciate in tutta la Regione per caricare l'abbonamento digitale, di cui circa 1.100 di Busitalia Campania, evidenziano il successo dell'iniziativa anche a livello locale.

Per facilitare il passaggio al digitale, il Consorzio Unico Campagna e Busitalia Campania hanno implementato una robusta campagna informativa attraverso spot TV, sito internet, social e organi di stampa, oltre che informazioni in palina e a bordo bus.

COME FUNZIONA - È possibile richiedere la smart card, al costo di 5 Euro, sul portale abbonamenti del Consorzio Unico Campania e ritirarla in modo comodo e accessibile per tutti presso gli Infopoint Unico Campania e le biglietterie aziendali Busitalia Campania. La ricarica dell'abbonamento è possibile presso le biglietterie aziendali, gli Infopoint Unico Campania e le tabaccherie PuntoLis. L'acquisto è possibile anche tramite l'app dedicata e permette di avere l'abbonamento direttamente sul proprio smartphone e obliterare attraverso la scansione del QR code semplificando ulteriormente il processo.

Con questa transizione di successo, il Consorzio Unico Campania e Busitalia Campania dimostrano il loro impegno a migliorare l'esperienza dei passeggeri e a promuovere un futuro più sostenibile per i trasporti pubblici in Campania.

Maggiori approfondimenti su www.fsbusitaliacampania.it