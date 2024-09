AV Salerno-Reggio Calabria: arriva la prima Tunnel Boring Machine

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 30 settembre 2024 11:21:09

È arrivata al porto di Salerno la prima delle quattro Tunnel Boring Machine (TBM) destinate allo scavo delle gallerie per la nuova linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria. Si tratta di un traguardo significativo per il progetto, che punta a rivoluzionare la mobilità nel Mezzogiorno e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese.

La TBM, lunga 130 metri e pesante circa 4mila tonnellate, è equipaggiata con 18 motori capaci di generare una potenza di 10 Megawatt e una testa fresante dal diametro record di 13,46 metri, la più grande mai utilizzata in Italia e in Europa. Il suo impiego è previsto all'interno della galleria Saginara, lunga oltre 3 chilometri, nel lotto 1A della tratta Battipaglia-Romagnano. Webuild, leader negli scavi sotterranei, si occupa della gestione operativa, mentre RFI e Italferr supervisionano l'intero processo.

Questo primo passo segna l'inizio di un progetto infrastrutturale moderno e sostenibile, fondamentale per migliorare la rete ferroviaria e agevolare gli spostamenti tra il Nord e il Sud del Paese, con ricadute positive sul territorio.