A Salerno la presentazione del libro “Dare un’anima alla politica” di Don Bruno Bignami

Un dialogo profondo tra fede e politica sarà al centro dell'evento organizzato dalla Fondazione della Comunità Salernitana e dall'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti (UCID) di Salerno. Domani, mercoledì 22 gennaio, alle ore 16, la Sala Girolamo Bottiglieri della Provincia di Salerno ospiterà la presentazione del libro "Dare un'anima alla politica" (Ed. San Paolo) di Don Bruno Bignami, un'opera che invita a riflettere sul ruolo dei cristiani nella vita pubblica.

Con la prefazione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, il volume esplora come la dottrina sociale della Chiesa possa ispirare un impegno politico fondato su fraternità, solidarietà e cura del bene comune.

L'incontro, patrocinato dalla Provincia di Salerno e dall'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, vedrà la partecipazione di numerosi relatori, tra cui:

Sauro Pellerucci , presidente dell'associazione "Io sono una persona per bene";

Francesco Picarone , presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania;

, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania; Maria Patrizia Stasi, segretaria generale della Fondazione della Comunità Salernitana Ets.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di Giovanni Guzzo, vicepresidente della Provincia di Salerno, Antonia Autuori, presidente della Fondazione della Comunità Salernitana, Amabile Guzzo, presidente di UCID Salerno, e di S.E. Mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno. A moderare il dibattito sarà Paolo Masini, presidente di RomaBPA.

Il messaggio del libro

Diviso in due parti, il volume offre una prospettiva ampia sul rapporto tra spiritualità cristiana e politica. Nella prima parte, Don Bruno Bignami analizza come il cristianesimo formi le coscienze, radicando la fraternità in profonde basi teologiche. La seconda parte raccoglie testimonianze significative di personalità come Tina Anselmi, Giorgio La Pira e David Sassoli, figure che hanno incarnato i valori evangelici nell'impegno politico.

"La politica del credente - spiega Don Bignami - richiede uno sguardo che ascolta il grido del povero e della creazione, ispirandosi ai principi della Laudato si' e della Fratelli tutti."

Questo appuntamento non è solo un momento di riflessione, ma un invito a vivere l'impegno politico come atto di servizio e testimonianza cristiana, alimentato dall'immagine evangelica del lievito, che, pur discreto, trasforma la realtà con efficacia.