Gemelli di Mare: da Ceriale a Cetara, Campania e Liguria in un incontro di gusto /foto

Un viaggio da mare, un viaggio da amare quello da Ceriale, in provincia di Savona, a Cetara, piccolo comune della Costiera Amalfitana.

Storia, tradizione e cucina si intrecciano. Agli inizi degli anni Trenta, un buon numero di cetaresi emigrarono in Liguria in cerca di lavoro. I comuni che accolsero i pescatori campani furono: Ceriale, Loano e Borghetto S. Spirito. Insieme a loro, espatriarono anche nuove e consolidate tecniche di pesca, che portarono il territorio ligure ad essere conosciuto a livello nazionale come rinomato polo di pesca. Onorare la cultura è nostro dovere.

Oggi abbiamo deciso di parlare di ricerca, di passione e territorio con gli esponenti della cucina di due paesi, che più di novant'anni fa inconsapevolmente hanno stretto un patto d'amicizia che si sarebbe, poi, consolidato nel 2014 con un dichiarato gemellaggio da parte dei rispettivi comuni.

Cetara, culla della colatura di alici, incontra Pietra Ligure, a 7 km da Ceriale, precursore del "machetto", un pestato di alici fatto al mortaio, che fonda le proprie origini nel Garum romano.

Giuseppe Auricchio, chef e founder del ristorante Machetto, incontra Gennaro Castiello, proprietario dell'Acqua Pazza, rinomato ristorante cetarese, conosciuto in tutta Italia per le sue ricette a base di pesce.

I due hanno passeggiato per i vicoli del paese raccontandosi storie e aneddoti sulle rispettive città natali, supportati dai racconti dei pescatori, risvegliando in modo genuino il folklore locale.

"Cetarese, uno pe' paese. E, si nun ce ne stesse, meglio fosse". Ce lo ha detto un anziano pescatore autoctono, alla spasmodica ricerca di persone a cui raccontare le sue avventure di mare e di vita.

A noi questi cetaresi piacciono, sono autentici, genuini, veri.

I due chef, hanno poi preparato piatti della tradizione a base di colatura e machetto, confrontandosi, scambiandosi consigli e ricette su materia prima e cucina.

Goal on!

Ci siamo riusciti, i due gemelli di mare si sono rincontrati in una romantica e nostalgica storia da (A)mare.

Seguite @_machetto_ e @acquapazzacetara su instagram per immergervi in quest'avventura: un reportage video che racconta le storie che contano.