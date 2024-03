Minori celebra la donna: 9 marzo lo spettacolo teatrale "MaEterna, Donna Centro del Mondo"

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 4 marzo 2024 11:34:41

In occasione della Festa della Donna, il Comune di Minori ha organizzato un evento speciale per celebrare una figura eterna che ha plasmato il mondo sin dall'alba dei tempi: la donna. Per rendere omaggio a questa figura così fondamentale, che dona la vita e ne cura ogni passo, il Comune ospiterà uno spettacolo teatrale intitolato "MaEterna, Donna Centro del Mondo".

Lo spettacolo si terrà il giorno 9 marzo alle 21:00 presso il Palazzo delle Arti di via Lama. I protagonisti di questa performance unica saranno Laura Lazzari, Gennaro Monti, Gabriella De Carlo, Luigi Fiscale, Luigi Sigillo e Alessandro Tumolino.

"MaEterna, Donna Centro del Mondo" promette di essere un viaggio straordinario attraverso le sfaccettature della donna, presentato in chiave teatrale, sonora e visiva. Con un cast eccezionale e una narrazione coinvolgente, lo spettacolo si propone di esplorare il ruolo centrale e l'influenza indelebile delle donne nella storia e nella società.

Per assistere a questa esperienza unica, è necessario prenotare tramite messaggio WhatsApp al seguente contatto: 3337491020. Un'opportunità imperdibile per celebrare la donna e riflettere sul suo ruolo nel mondo moderno.