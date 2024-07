Positano, il segreto del successo della città verticale svelato da Vito Cinque

Inserito da (Admin), domenica 7 luglio 2024 09:32:13

Questa mattina, le telecamere del TG5 si sono accese su uno degli angoli più suggestivi della Costiera Amalfitana: Positano. I giornalisti di Canale 5 sono giunti nella perla glamour della Divina per documentare la bellezza che ogni anno attira migliaia di turisti da tutto il mondo.

In ogni scorcio di Positano si può ammirare una cartolina vivente, e non è raro sentir parlare inglese per le strade. La città è un crocevia di emozioni e ricordi, con turisti che arrivano per la prima volta e altri che tornano dopo anni, magari accompagnati dai figli e dai nipoti, a rivivere i momenti speciali che hanno segnato la loro vita.

Il momento clou del servizio è stato l'intervista con Vito Cinque, proprietario con il fratello Carlo de Il San Pietro di Positano, una delle terrazze più famose e ammirate al mondo. Alla domanda "Qual è il segreto di Positano?" Cinque ha risposto con un gesto semplice ma significativo: ha alzato la mano destra e indicato la meravigliosa verticale di case che si arrampicano sulla roccia, esclamando: "Eccolo, questo è il segreto!"

Cinque ha poi aggiunto che, come tutti i segreti, anche quello di Positano è composto da una serie di piccole componenti. Tra queste, la capacità degli imprenditori locali di intercettare e soddisfare i bisogni dei turisti gioca un ruolo fondamentale. È questa combinazione di bellezza naturale e attenzione al dettaglio che rende Positano una destinazione irresistibile.

Il servizio del TG5 ha messo in luce non solo la straordinaria bellezza del luogo, ma anche l'impegno e la passione di chi lavora ogni giorno per preservarne l'incanto. In un mondo sempre più frenetico e globalizzato, Positano rimane un rifugio di pace e bellezza, dove, nonostante i flussi diurni siano a volte eccessivi, il tempo sembra essersi fermato, e ogni visita è un ritorno alla semplicità e alla meraviglia della vita.