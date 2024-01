OtiumBike promuove la  "Dolce Vita" con una nuova offerta di mobilità in Costiera Amalfitana

Inserito da (Admin), domenica 7 gennaio 2024 17:28:34

Il 2023 è stato l'anno del lancio delle bici elettriche OtiumBike (leggi qui il nostro articolo) e l'avventura continua in questo 2024 con idea di mobilità con stile.

Sfruttando il ritorno di una delle icona più famose del Made in Italy, OtiumBike introduce il noleggio della nuova Fiat Topolino elettrica in versione "Spiaggina" a disposizione degli ospiti della Divina per assaporare l'essenza della "Dolce Vita" Green.

Al benessere di OtiumSPA viene così abbinata la scoperta delle meraviglie della costiera amalfitana a bordo del nuovo veicolo elettrico di Stellantis.

E' piena convinzione del direttore e manager Ennio Cavaliere che il benessere debba essere declinato coinvolgendo tutti i sensi, la vista di luoghi unici al mondo e il piacere di rilassarsi, coccolati dal team dell'unica SPA sul mare del nostro territorio.

Il noleggio delle particolarissime bici elettriche OtiumBike è stato solo l'inizio di un viaggio straordinario attraverso le bellezze che ci circondano. Ora, con l'aggiunta della Fiat Topolino elettrica "Dolce Vita", l'esperienza si evolve, creando un connubio unico tra l'eleganza italiana, la sostenibilità e il benessere.

La Fiat Topolino, inserendosi a pieno titolo nel format OtiumSPA, diventa il veicolo ideale per esplorare la costa con stile e raffinatezza e nel pieno rispetto dell'ambiente.

Per chi desidera vivere questa straordinaria fusione di bellezza e mobilità sostenibile, la Fiat Topolino Dolce Vita elettrica sarà disponibile per il noleggio presso l'hub di OtiumBike a partire dal mese di aprile in occasione del riavvio stagionale. Ulteriori dettagli e prenotazioni saranno disponibili sul sito www.otiumbike.it o contattando il numero WhatsApp +39 089853855.

La Topolino Dolce Vita sarà a disposizione anche per matrimoni, cerimonie ed eventi, magistralmente preparata da artisti fioristi.