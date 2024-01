Due hotel della Costiera Amalfitana tra i 10 migliori al mondo: la classifica di Andrew Harper's Hideaway Report

Inserito da (PNo Editorial Board), venerdì 12 gennaio 2024 18:25:56

Nel panorama esclusivo delle destinazioni di lusso, la Costiera Amalfitana si conferma ancora una volta come un gioiello senza pari, conquistando due posizioni di rilievo nella prestigiosa classifica "Top 10 Hotels in the World (over 50 rooms)" sull'edizione gennaio 2024 della rivista Andrew Harper's Hideaway Report. A guadagnarsi il secondo e il terzo posto rispettivamente sono il San Pietro di Positano e il Caruso di Ravello.

La classifica, denominata "Members' Choice Awards", è il risultato di un processo di votazione in cui gli iscritti alla rivista hanno espresso le loro preferenze in diverse categorie. Questo riconoscimento non solo celebra il lusso e l'eccellenza delle strutture, ma anche il gusto sofisticato e le aspettative elevate dei membri della comunità di viaggiatori più esigenti.

Il San Pietro di Positano, conquistando la meritata seconda posizione, continua a dimostrare la sua vocazione a essere un'oasi di raffinatezza sull'incantevole costiera amalfitana. La sua posizione unica a picco sul mare, la cucina raffinata e l'attenzione ai dettagli hanno catturato l'ammirazione degli ospiti, garantendogli un posto d'onore tra le migliori strutture alberghiere del mondo.

Il Caruso di Ravello, che conquista invece la terza posizione, è un'elegante dimora che incarna l'arte dell'ospitalità italiana. Immerso tra i giardini terrazzati con vista mozzafiato sul Mar Tirreno, il Caruso continua a sedurre i viaggiatori con la sua atmosfera romantica e il servizio impeccabile.

"Alcuni vincitori si classificano da anni tra le migliori strutture, ma gli elenchi seguenti contengono anche molte sorprese. Siamo stati lieti di vedere l'impressionante diffusione geografica delle migliori selezioni, evidenziando chiaramente che i membri di Andrew Harper viaggiano molto ed estremamente bene", scrive la redazione.

Le strutture premiate non solo incarnano il glamour e il comfort, ma anche la passione e la dedizione di coloro che lavorano incessantemente per offrire esperienze indimenticabili ai loro ospiti. Un trionfo per la bellezza senza tempo della Costiera Amalfitana e la sua capacità di ispirare il viaggiatore più esigente.