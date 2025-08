Costa d'Amalfi, il turismo cambia volto: calano le presenze estive, crescono in autunno

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 2 agosto 2025 09:38:50



Il turismo in Costa d'Amalfi sta cambiando volto. A descrivere il cambiamento è un servizio andato in onda il 31 luglio sul TGR Campania, a firma della giornalista Antonella Maffei, che ha messo in luce una novità: luglio e agosto non sono più i mesi di massimo afflusso turistico, come accadeva in passato. In alcune località si registra una flessione fino al 10%, mentre a settembre e ottobre si assiste a un aumento delle presenze, segnale di una nuova stagionalità in via di consolidamento.

Secondo quanto spiegato da Susy Pepe, responsabile comunicazione del Distretto Turistico Costa d'Amalfi, "da un lato c'è una diminuzione del pubblico americano, ma dall'altro c'è un cambiamento d'uso da parte del pubblico nord-europeo che preferisce venire in mesi in cui c'è un clima più accessibile per le proprie abitudini. La Costa d'Amalfi così ritorna ad essere vivibile anche nei mesi di luglio e agosto".

Una lettura che apre a nuove prospettive, ma anche a riflessioni critiche sulla sostenibilità del turismo attuale. Funzionano bene le Vie del Mare, il servizio di collegamento via traghetto tra i comuni costieri, apprezzato da residenti e visitatori per la rapidità e la bellezza del viaggio. Ma resta aperta la questione del traffico lungo la Statale 163, troppo spesso congestionata.

"Purtroppo - ha dichiarato ancora Susy Pepe - la Statale 163 viene venduta come un prodotto, quando dovrebbe essere solo un mezzo di collegamento. Spopolano i daily tour che in 4 ore ti portano in pochi posti dove scattare foto instagrammabili. Un passaggio mordi e fuggi che va soltanto a sovraffollare la strada".

Il turismo mordi e fuggi, dunque, rappresenta una sfida aperta per il territorio, che continua a cercare un equilibrio tra bellezza, accoglienza e vivibilità.

