Ancora yacht in Costiera Amalfitana: al largo di Castiglione ecco la nave “Zazou”

Ancora yacth a largo della Costa d'Amalfi: è stata avvistata oggi la nave Zazou, ZGOQ6.

Costruita dall'italiano Benetti nel 2021, naviga attualmente sotto bandiera della Cayman Islands. Ha una lunghezza di 65 metri e una larghezza di 12.

Gli esterni sono stati curati da Giorgio M. Cassetta, mentre gli interni sono stati progettati da Sinot Yacht Architecture & Design. Oltre a 12 ospiti può ospitare fino a 15 membri del personale, incluso il capitano. Lo yacht Zazou ha uno scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. È alimentato da 2 motori Caterpillar Inc, che danno una velocità di crociera di 15,0 kn e una velocità massima di 16,0 kn.

Ha un'autonomia di 12.0/5000 miglia nautiche n/m ad una velocità di 15.0 kn e trasporta a bordo 110.000 litri di carburante e 24.000 litri di acqua.