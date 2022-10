Spacciava hashish e cocaina a Nocera Inferiore: ai domiciliari 68enne pregiudicato

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 15 ottobre 2022 11:29:49

È stato trovato in possesso di hashish e arrestato in flagranza del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini della successiva cessione a terzi.

È accaduto ieri pomeriggio, 14 ottobre, durante uno specifico servizio antidroga predisposto nelle aree della città di Nocera Inferiore ove è maggiormente segnalata la presenza di persone dedite allo spaccio.

I poliziotti hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare F. E., classe 1954 di Nocera Inferiore, rinvenendo nove involucri in cellophane di sostanza solida di colore marrone del peso lordo pari a 80 grammi circa, che da esame colorimetrico effettuato dal personale della Polizia Scientifica risultava essere hashish, oltre mezzo grammo circa di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento in singole dosi.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, informato dell'avvenuto arresto, disponeva, al termine delle attività e degli accertamenti di rito, la traduzione dell'arrestato presso l'abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida e la fissazione del rito per direttissima.