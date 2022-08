Sono in gravi condizioni di salute le due donne cadute nel burrone a Maiori: gli aggiornamenti dall’ospedale

Scritto da (Admin), sabato 20 agosto 2022 20:35:28

Ultimo aggiornamento sabato 20 agosto 2022 22:05:18

C'è apprensione in Costiera Amalfitana per le due donne di nazionalità ucraina che nelle prime ore del pomeriggio sono rimaste coinvolte in un incidente a Maiori.

Dopo aver urtato contro il muretto, a bordo di uno scooter noleggiato, per cause ancora in corso di accertamento, sono volate in un burrone, a più di 15 metri sotto la sede stradale.

Trasportate al Ruggi in elicottero, giunto sul posto insieme ai Carabinieri e alla Polizia Municipale anche i Vigili del Fuoco e i reparti speciali alpini fluviali, le due donne hanno riportato gravi ferite e al momento non si conosce la prognosi.

Per una delle due donne frattura costale, ma anche alle vertebre, al bacino e lesioni addominali. Ancora nessuna notizia certa per l'altra donna: in condizioni più gravi, avrebbe un'emorragia che i medici starebbero provando a fermare.

