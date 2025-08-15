Ultimo aggiornamento 40 minuti fa Assunzione di Maria vergine

Il Vescovado Costiera Amalfitana

Il portale online della Costa d'Amalfi

Il Vescovado - Il portale online della Costa d'Amalfi

Cronaca

Monte Stella in fiamme da tre giorni, paura a Sant'Angelo di Ogliara

Cronaca

Emergenza incendi nel salernitano

Monte Stella in fiamme da tre giorni, paura a Sant’Angelo di Ogliara

Notte di angoscia per i residenti: le fiamme, alimentate dal vento, hanno minacciato case e campi. Canadair e Vigili del Fuoco in azione senza sosta per arginare il rogo

Inserito da (Admin), venerdì 15 agosto 2025 08:24:36

È stata un'altra notte lunga e drammatica quella vissuta a Sant'Angelo di Ogliara, frazione collinare di Salerno, dove l'incendio che da tre giorni divora il Monte Stella ha continuato a minacciare abitazioni, terreni e vite umane. Le prime segnalazioni sono arrivate proprio dai residenti, che assistendo impotenti all'avanzata del fuoco hanno più volte allertato le autorità.

Nonostante un temporale pomeridiano avesse fatto sperare in una tregua, le fiamme hanno ripreso vigore, alimentate dal vento teso e dalla siccità che da settimane caratterizza la zona. Il terreno arido e la vegetazione secca hanno reso il rogo ancora più difficile da domare.

I Vigili del Fuoco, affiancati da squadre della Protezione Civile e da Canadair in continuo sorvolo, hanno lavorato in condizioni estreme per salvaguardare le abitazioni e mettere in sicurezza animali e mezzi agricoli. Il fumo denso e l'odore acre di bruciato hanno saturato l'aria, provocando disagi respiratori a molti cittadini. La cenere, sospinta dal vento, è arrivata fino a diversi quartieri della città di Salerno.

L'emergenza ha lasciato dietro di sé un paesaggio devastato e un profondo senso di fragilità, come mostrano le immagini, realizzate ieri sera dal fotografo vietrese Carlo de Felice (CDF Photography). Monte Stella continua a bruciare, monito doloroso di quanto sia sottile il confine tra normalità e tragedia, e di come il territorio resti vulnerabile di fronte alla potenza distruttiva degli incendi boschivi.

 

Foto: CDF Photography di Carlo de Felice

Galleria Fotografica

Cronaca
