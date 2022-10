Morì cadendo dal cantiere del santuario di Cava de' Tirreni: assolto l'allora frate Luigi Petrone

Scritto da (Redazione Costa d'Amalfi), mercoledì 12 ottobre 2022 11:18:59

Luigi Petrone può tirare un sospiro di sollievo. L'ex fra Gigino è stato assolto per un incidente sul lavoro avvenuto nel luglio 2015 a Cava de' Tirreni e che costò la vita ad un 79enne.

L'anziano cadde da un'altezza di circa 2 metri mentre si trovava su un terrapieno posto lungo l'area esterna del santuario di San Francesco come riportato dall'edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Nella giornata di ieri, il tribunale di Nocera Inferiore ha assolto perché il "fatto non sussiste" Giuliano Caldarese (figlio della vittima) e Petrone. Entrambi erano accusati di omicidio colposo per non aver installato adeguate impalcature, ponteggi e opere che potessero eliminare il pericolo di caduta dall'alto, né di aver vigilato sulla sicurezza dei luoghi. All'epoca dei fatti, la Procura aveva chiesto l'assoluzione per Petrone e 1 anno e 6 mesi per l'altro imputato.