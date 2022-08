Infermiere aggredito al “Ruggi” di Salerno: aveva chiesto di effettuare tampone anti Covid

Scritto da (Redazione ), mercoledì 3 agosto 2022 11:21:40

Ultimo aggiornamento mercoledì 3 agosto 2022 11:21:40

Un infermiere dell'ospedale Ruggi di Salerno è stato aggredito da un paziente a cui aveva chiesto, come d'obbligo, di effettuare un tampone anti Covid.

Come riportato da Ondanews, il paziente doveva essere portato in un reparto in cui si richiedeva la verifica della positività al Coronavirus ma, dopo aver rifiutato di sottoporsi al tampone, ha aggredito l'operatore sanitario.

Grande la preoccupazione da parte degli operatori sanitari. Le aggressioni (fisiche e/o verbali) sul posto di lavoro, che colpiscono in media in un anno un terzo degli infermieri, sono sempre più in aumento.

"Per restituire dignità all'attività professionale e garantire la sicurezza degli infermieri durante l'orario lavorativo - spiega Barbara Mangiacavalli, presidente della FNOPI (Federazione Nazionale Ordini e Professioni Infermieristiche) - "è quanto mai urgente inserire questa professione tra le categorie usuranti, mentre ora è riconosciuta soltanto la classificazione tra i ‘lavori gravosi'".